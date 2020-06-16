Коронавирус Украинцев пустят на стадионы: когда можно будет насладиться игрой вживую

2020-06-16 20:30 153
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Украинская ассоциация футбола (УАФ) планировала дать возможность украинским поклонникам футбола присутствовать на стадионах во время матчей УПЛ, однако с ограничением (до 25% заполняемости трибун стадиона).

Тем не менее, в связи с ухудшающейся статистикой по заболеваемости в стране, эти планы могут немного измениться.

Об этом сообщил Telegram-канал "Инсайдер.ua".

"УАФ планировала с 17 июня дать возможность болельщикам присутствовать на футбольных матчах, причем не более 25% от заполняемости стадиона. Однако из-за роста новых случаев заболевания коронавирусом в Украине эта дата может быть немного скорректирована. Об этом заявил президент УАФ Андрей Павелко.", - говорится в сообщении.

Недавно мы писали, что в Киеве будет проведено первое в Украине боксерское шоу после карантина

Так, в среду, 1 июля, в одном из столичных клубов пройдет дебютное шоу второго сезона Лиги женского бокса при участии украинской команды «Украинские Львицы».

Организаторы заявили, что шоу пройдет без зрителей.

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