Мир В США намерены рассекретить собранные спецслужбами материалы о крушении НЛО

2020-06-19 17:34 108
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Президент США Дональд Трамп в приуроченном ко Дню отца интервью своему сыну Дональду Трампу-младшему, пообещал подумать над вопросом снятия грифа секретности с материалов об НЛО и так называемом "розуэлльском инциденте", сообщает The New York Times.

Сын республиканца спросил его, готов ли он рассекретить материалы о НЛО и "розуэлльском инциденте". На что Трамп старший ответил, что "должен подумать над этим".

"Я не скажу вам, что знаю об этом, но это очень интересно", - добавил Трамп.

Так называемый Розуэлльский инцидент произошел четвертого июля 1947 года. На ранчо близ Розуэлла, Нью-Мексико, разбился воздушный шар, использовавшийся для регистрации звуковых волн от советских ядерных испытаний в рамках секретного проекта ВВС США Могул.

Военные скрыли происхождение обломков, что породило множество конспирологических теорий. Тогда многие посчитали, что в Розуэлле потерпел крушение НЛО.

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