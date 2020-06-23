Мир Польша открыла международное железнодорожное сообщение

2020-06-23 13:42 156

После длительного перерыва Польша возобновлила международное железнодорожное сообщение. Поезда запускают в Чехию, Германию, Австрию, Венгрию и Словакию.

Как сообщает Польское радио, утром из Варшавы выехал первый поезд в Берлин. Вслед за ним пустили первые за несколько месяцев поезда из Польши в Чехию.

Кроме того, в ближайшее время можно будет уехать из Вены в Катовиц, а также с Граца в Перемышль.

Уточняется, что работу восстанавливает польская компания PKP Intercity.

Ранее правительство Польши отменило свое предыдущее решение о возобновлении авиасообщения с Украиной после снятия карантинных ограничений.

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