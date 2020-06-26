Украина В Минздраве назвали еще одну угрозу от наводнения в западных областях

2020-06-26 12:16 189
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Ситуация с медучреждениями в районах, пострадавших от наводнения на западе страны, стабильная, эвакуация не требуется, но возможны вспышки кишечной инфекции. Об этом заявил министр здравоохранения Максим Степанов, сообщает "Интерфакс".

Отвечая на вопрос СМИ о том, готово ли министерство к возможным вспышкам COVID-19 в затопленных районах, поскольку в настоящее время много контактов в связи с проведением спасательных работ, министр сказал: "Конечно, кроме COVID-19 мы видим по той статистике, которая была раньше, и готовимся ко вспышкам и кишечной инфекции. Потому что это вода, и такое возможно".

"Мы всегда готовим систему сразу после того, как это происходит (наводнения)",- добавил он.

Говоря о ситуации в подтопленной больнице города Галич (Ивано-Франковская область), где находятся на лечении пациенты с COVID-19 и возможной эвакуации, министр сказал:

"Действительно, в больнице Галича было затоплено подвальное помещение, и мы начали готовиться к возможной эвакуации… были эвакуированы только три женщины-роженицы, остальных не эвакуировали, ситуация полностью контролируемая".

По словам министра, в этой больнице находится 9 пациентов с коронавирусным заболеванием. "Эвакуация на данный момент не требуется", - отметил Степанов.

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