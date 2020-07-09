Мир Впервые за 15 лет в США казнят осужденных за федеральные преступления

2020-07-10 10:14 69
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В США впервые за более чем 15 лет приведут в исполнение смертные приговоры преступникам, осужденным на федеральном уровне.

Как сообщает Associated Press, казни начнутся уже в следующий понедельник. Всего за неделю смертельные инъекции будут сделаны трем заключенным тюрьмы в штате Индиана, приговоренным к высшей мере наказания за убийство детей. Членам семей преступников и их жертв разрешат присутствовать при процессе, однако в целях недопущения распространения коронавируса все они должны будут надеть защитные маски.

По данным The Washington Post, последний раз американские федеральные власти приводили в исполнение смертный приговор в 2003 году. С тех пор действовал своего рода неофициальный мораторий из-за того, что не были согласованы правила применения смертельных инъекций.

Несмотря на перерыв в применении смертной казни на федеральном уровне, эта мера в США применялась в последние годы на уровне властей штатов. Так, в январе в США состоялась первая в 2020 году казнь. Тогда привели в исполнение приговор мужчине, который в 2005 году застрелил свою жену.

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