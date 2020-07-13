Украина Коммунальщики могут получить доступ к квартирам украинцев: детали громкого законопроекта

2020-07-13 18:30 306

Ряд депутатов фракции "Слуга народа" перед вторым чтением внесли в законопроект №2458 правки, согласно которым газовый оператор получит доступ к жилью должника и сможет отключать ему газ.

Об этом сообщает "Обозреватель".

Следует отметить, что в первой редакции законопроекта говорилось, что за нарушение условий договора (в том числе и за долги) поставщик мог вламываться в квартиру. Ко второму чтению эту новеллу перефразировали.

"Представитель оператора газораспределительной системы или иного предприятия, с которым заключен договор на техническое обслуживание внутридомовых систем газоснабжения, имеет право доступа к жилью", - говорится в проекте.

Позиция юристов

Профильные юристы указали, что эта новелла является антиконституционной – она нарушает ст. 30 Основного закона.

"Если бы в документе речь шла о доступе в жилье при условии, если без такого доступа представителя оператора была бы угроза жизни, тогда бы не было и претензий. Сейчас же не понятно, что может быть основанием для доступа в жилье, не станет ли задолженность причиной для того, чтобы попасть в квартиру и принудительно отключить газоснабжение", – указал юрист Александр Плахотник.

Позиция экспертов парламента

Главное научно-экспертное управление Верховной Рады также отметило эту проблему в своей резолюции относительно законопроекта: "Предложенные законопроектом положения относительно установления законодательством порядка доступа к жилью является неприемлемой, учитывая положения Основного Закона Украины".

Один из авторов законопроекта Юрий Камельчук заявил, что не является поклонником внесенной правки.

"Я уточнял, поддерживается ли эта норма: не поддерживается, если она осталась, она должна быть изменена или выкинута вообще. Если так будет оставаться, то я отзову свою подпись, и не буду голосовать во втором чтении", – сказал депутат.

Договор с поставщиком

Также, согласно проекту, украинцы будут должны выбрать формат отношений с поставщиком - коллективный или индивидуальный. Если потребитель откажется выбирать, с ним автоматически подпишут индивидуальный договор, который предусматривает предоплату до 22 гривен.

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