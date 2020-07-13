Мир На границе Азербайджан и Армения начали воевать: есть жертвы

2020-07-13 21:00 528

На азербайджано-армянской границе вспыхнули боевые действия. Об этом сообщает пресс-служба Министерства обороны Азербайджана.

Азербайджан обвиняет подразделения армянских военных в артиллерийском обстреле.

"Подразделения вооруженных сил Армении с целью захвата наших позиций на Товузском направлении азербайджано-армянской государственной границы совершили попытку атаки с применением артиллерии", - заявили в министерстве.

Отмечается, что при обстреле двое военнослужащих Азербайджанской Армии погибли, еще пятеро получили тяжелые ранения.

Также сообщается, что Армения дала отпор азербайджанским военным, которые попытались прорваться через границу на автомобили УАЗ. Военные Армении открыли огонь, в результате чего азербайджанские военнослужащие вернулись на свои позиции.

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