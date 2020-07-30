Украина Судей Окружного админсуда Киева вызвали на допрос в НАБУ

2020-07-30 11:14 207
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Председатель Окружного административного суда Киева Павел Вовк должен прибыть на допрос в Национальное антикоррупционное бюро Украины 3 и 6 августа. Об этом говорится в повестках, опубликованных НАБУ.

Вовк вызван на допрос в качестве подозреваемого. На допросы также вызываются заместители главы ОАСК Евгений Аблов и Владимир Келеберда, судья-спикер ОАСК Богдан Санин, судьи ОАСК Алексей Огурцов, Игорь Погрибниченко и Игорь Качур, а также еще два гражданина: Николай Сирош и Сергей Остапец.

Ранее Высший совет правосудия обвинил НАБУ в давлении на ОАСК. ВСП отметил, что в информации, распространенной НАБУ, сделан акцент на совершении преступления судьями как на установленном факте - что не соответствует презумпции невиновности.

Напомним, 17 июля в Окружном админсуде прошли обыски. В этот же день НАБУ сообщило о подозрении главе Окружного админсуда Киева Павлу Вовку, его заместителю Евгению Аблову и еще пяти судьям.

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