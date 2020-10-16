Украина Укрзализныця закрыла продажу билетов до города Сумы, но открыла Тернополь

2020-10-16 14:47 126

"Укрзализныця" закрыла продажу билетов до города Сумы из-за перехода областного центра в "красную" зону. Пока билеты из Сум не будут продаваться на следующие поезда:

№ 21/22 "Харьков - Трускавец";

№ 45/46 "Лисичанск - Ужгород";

№ 779/780 "Сумы - Киев - Винница".

До изменения эпидемической ситуации эти поезда будут курсировать через станцию Сумы с технической остановкой без права посадки пассажиров, а высадка будет происходить в обычном порядке.

При этом "Укрзализныця" открыла продажу билетов на 10 поездов из Тернополя после того, как город перешел из "красной" зоны в "оранжевую".

Для пассажиров, которые планируют ехать из Тернополя, доступны следующие поезда:

№ 12/11 "Одесса - Львов";

№ 21/22 "Харьков - Трускавец";

№ 41/42 "Днепр - Трускавец";

№ 49/50 "Киев - Трускавец";

№ 81/82 "Киев - Ужгород";

№ 86/85 "Львов - Новоалексеевка";

№ 108/107 "Одесса - Ужгород";

№ 110/109 "Львов - Херсон";

№ 136/135 "Снятин - Одесса - Черновцы";

№ 715/716 "Киев - Львов".

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