Украина Укрзализныця закрыла продажу билетов до города Сумы, но открыла Тернополь

2020-10-16 14:47 126

"Укрзализныця" закрыла продажу билетов до города Сумы из-за перехода областного центра в "красную" зону. Пока билеты из Сум не будут продаваться на следующие поезда:

  • № 21/22 "Харьков - Трускавец";
  • № 45/46 "Лисичанск - Ужгород";
  • № 779/780 "Сумы - Киев - Винница".

До изменения эпидемической ситуации эти поезда будут курсировать через станцию Сумы с технической остановкой без права посадки пассажиров, а высадка будет происходить в обычном порядке.

При этом "Укрзализныця" открыла продажу билетов на 10 поездов из Тернополя после того, как город перешел из "красной" зоны в "оранжевую". 

Для пассажиров, которые планируют ехать из Тернополя, доступны следующие поезда:

  • № 12/11 "Одесса - Львов";
  • № 21/22 "Харьков - Трускавец";
  • № 41/42 "Днепр - Трускавец";
  • № 49/50 "Киев - Трускавец";
  • № 81/82 "Киев - Ужгород";
  • № 86/85 "Львов - Новоалексеевка";
  • № 108/107 "Одесса - Ужгород";
  • № 110/109 "Львов - Херсон";
  • № 136/135 "Снятин - Одесса - Черновцы";
  • № 715/716 "Киев - Львов".

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