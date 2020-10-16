Укрзализныця закрыла продажу билетов до города Сумы, но открыла Тернополь

"Укрзализныця" закрыла продажу билетов до города Сумы из-за перехода областного центра в "красную" зону. Пока билеты из Сум не будут продаваться на следующие поезда:
До изменения эпидемической ситуации эти поезда будут курсировать через станцию Сумы с технической остановкой без права посадки пассажиров, а высадка будет происходить в обычном порядке.
При этом "Укрзализныця" открыла продажу билетов на 10 поездов из Тернополя после того, как город перешел из "красной" зоны в "оранжевую".
Для пассажиров, которые планируют ехать из Тернополя, доступны следующие поезда:
Подпишись на наш ТЕЛЕГРАММ- КАНАЛ - узнай о самом важном в Украине и мире