Украина С 19 октября Укрзализныця прекращает продажу билетов в города красной зоны

2020-10-19 08:39 165

По решению Государственной комиссии по техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций Укрзализныця с 19 октября прекращает продажу билетов на ряде станций.

Как указано в сообщении на сайте компании, уже сегодня будет закрыта продажа билетов на железнодорожных станциях Ивано-Франковск, Дубно, Здолбунов, Тернополь, Хмельницкий, Славута-1, Волочиск, Дунаевцы, им. Т.Шевченко.

"До урегулированию ситуации указанные поезда проследуют через эти станции без посадки пассажиров. Высадка будет проводиться в установленном порядке", - говорится в сообщении компании.

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