Украина Охотившийся на людей экс-нардеп Лозинский снова вернулся в политику

2020-10-28 10:15 813

Бывший народный депутат Виктор Лозинский, ранее приговоренный к 15 годам заключения за убийство, баллотировался на должность главы объединенной территориальной общины в Кировоградской области.

В результате он стал председателем Подвысоцкой ОТО. Примечательно, что выборы на пост главы территориальной общины проходили рядом с местом преступления. То есть выбирали Лозинского те, кто явно помнил о его поступке 11-летней давности.

"Лозинский Виктор Александрович уверенно выиграл выборы на должность руководителя Подвысоцкой ОТГ Голованевского района Кировоградской области", - сообщили в комиссии.

Лозинский шел на выборы как самовыдвиженец. Ранее кандидат от Слуги народа в этой ОТГ Сергей Балицкий заявлял в полицию об угрозах со стороны Лозинского, утверждая, что у него якобы требовали снять свою кандидатуру.

Лозинский тогда обнародовал интервью, в котором назвал семью Балицкого "земельными обжорами" и добавил, что "плохому танцору всегда что-то мешает".

БЫВШИЙ НАРДЕП-ТИМОШЕНКОВЕЦ ЛОЗИНСКИЙ ВЫШЕЛ ДОСРОЧНО

Напомним, в апреле 2011 года Днепровский райсуд Киева приговорил Лозинского к 15 годам лишения свободы (начиная с марта 2010 года) за убийство жителя Кировоградской области Валерия Олийныка. Лозинский, будучи еще народным депутатом, пристрелил человека на охоте.

Весной 2012 года Апелляционный суд Киева смягчил приговор Лозинскому, назначив ему новое наказание в виде 14 лет лишения свободы.

ЛОЗИНСКИЙ ВЕРНЕТСЯ — ОТПРАВЛЮСЬ НА КЛАДБИЩЕ

В июне 2014 года Лозинский досрочно вышел из тюрьмы по состоянию здоровья. В 2019 году с Лозинского сняли судимость. Суд посчитал, что после "отбытия наказания в виде лишения свободы осужденный своим примерным поведением и добросовестным отношением доказал свое исправление.

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