Украина В Украину идет серьезное похолодание: синоптики дали детальный прогноз

2020-11-10 21:00 21

 

Синоптик Наталья Диденко дала прогноз погоды на вторник, 11 ноября, в Украине похолодает, но ни снега, ни дождя не предвидится.

Об этом она написала в Facebook.

Ночью температура воздуха будет колебаться от 2 градусов мороза до 4 градусов тепла, а днем будет не выше +3 +9 градусов. На несколько градусов теплее будет в Крыму и на Закарпатье, +8 +12 градусов.

В Киеве 11 ноября будет холодно. А в среду, 12 ноября, ожидается около +5 градусов. Осадков синоптики не прогнозирует.

 В Гидрометцентре прогнозируют 11 ноября сухую и солнечную погоду.

Температура воздуха:

  • на западе +5 +9 градусов
  • на востоке +4 +8
  • на юге +6 +9
  • на севере +4 +7

В среду, 12 ноября, в стране, также будет солнечно, осадков синоптики не прогнозируют, но прослеживается определенное похолодание.

Температура воздуха:

  • на западе +4 +9
  • на востоке +2 +5
  • на юге +5 +8
  • на севере +2 +5

В четверг, 13 ноября, прогнозируют ясный солнечный день, ни дождей ни снега не будет падать, поэтому украинцы еще смогут на солнышке понежиться, правда, будет холодно.

Температура воздуха:

  • на западе +5 +7
  • на востоке +2 +7
  • на юге +5 +8
  • на севере +2 +5

В пятницу, 14 ноября, в Украине будет еще прохладнее, но солнце будет согревать украинцев в этот день.

Температура воздуха:

  • на западе +4 +9
  • на востоке 0 +4
  • на юге +4 +7
  • на севере +1 +4

Подпишись на наш ТЕЛЕГРАММ- КАНАЛ - узнай о самом важном в Украине и мире

Еще по теме

В Украине выявили несколько штаммов коронавируса

2020-11-10 20:00 39

Каждая вторая койка в больницах Украины отдана для больных коронавирусом

2020-11-10 15:14 45

КАРТА Прогноз погоды на сегодня: В Украину идут первые холода

2020-11-10 11:40 90

Психологический антирекорд по Covid-19 в Украине - более 10 тыс новых случаев

2020-11-10 09:38 81

Еще новости в разделе "Украина"

В Украину идет серьезное похолодание: синоптики дали детальный прогноз

2020-11-10 21:00 21

До отключения осталось полтора месяца: миллионы украинцев могут остаться без газа зимой

2020-11-10 19:00 66

Пенсии безбожно урежут, выплаты станут копеечными: "Уже с января 2021 года..."

2020-11-10 17:30 129

Украина возобновила работу всех семи пропускных пунктов на Донбассе

2020-11-10 12:43 60
Все статьи раздела "Украина"

Украина

В Украину идет серьезное похолодание: синоптики дали детальный прогноз 2020-11-10 21:00 21
До отключения осталось полтора месяца: миллионы украинцев могут остаться без газа зимой 2020-11-10 19:00 66
Пенсии безбожно урежут, выплаты станут копеечными: "Уже с января 2021 года..." 2020-11-10 17:30 129
Украина возобновила работу всех семи пропускных пунктов на Донбассе 2020-11-10 12:43 60

Лента

21:30 В НБУ назвали три причины обвала гривны в этом году
21:00 В Украину идет серьезное похолодание: синоптики дали детальный прогноз
20:30 Штрафы для евробляхеров: что именно предлагают Минфин и "Слуга народа"
20:05 Як рейдерка-адвокатесса Тетяна Козаченко не соромиться публічно просити СБУ знову посприяти в шахрайстві
20:00 В Украине выявили несколько штаммов коронавируса
19:30 Некоторые люди имеют природный иммунитет к COVID-19
19:00 До отключения осталось полтора месяца: миллионы украинцев могут остаться без газа зимой
18:30 В ЕС озвучили три сценария возобновления полетов
18:00 "Выиграл не Covid, а "Шахтер". Срна ответил Луческу, обвинившему коронавирус в проигрыше "Динамо"
17:30 Пенсии безбожно урежут, выплаты станут копеечными: "Уже с января 2021 года..."