В Украину идет серьезное похолодание: синоптики дали детальный прогноз

Синоптик Наталья Диденко дала прогноз погоды на вторник, 11 ноября, в Украине похолодает, но ни снега, ни дождя не предвидится.
Об этом она написала в Facebook.
Ночью температура воздуха будет колебаться от 2 градусов мороза до 4 градусов тепла, а днем будет не выше +3 +9 градусов. На несколько градусов теплее будет в Крыму и на Закарпатье, +8 +12 градусов.
В Киеве 11 ноября будет холодно. А в среду, 12 ноября, ожидается около +5 градусов. Осадков синоптики не прогнозирует.
В Гидрометцентре прогнозируют 11 ноября сухую и солнечную погоду.
Температура воздуха:
В среду, 12 ноября, в стране, также будет солнечно, осадков синоптики не прогнозируют, но прослеживается определенное похолодание.
Температура воздуха:
В четверг, 13 ноября, прогнозируют ясный солнечный день, ни дождей ни снега не будет падать, поэтому украинцы еще смогут на солнышке понежиться, правда, будет холодно.
Температура воздуха:
В пятницу, 14 ноября, в Украине будет еще прохладнее, но солнце будет согревать украинцев в этот день.
Температура воздуха:
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