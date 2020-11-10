Украина В Украину идет серьезное похолодание: синоптики дали детальный прогноз

2020-11-10 21:00 21

Синоптик Наталья Диденко дала прогноз погоды на вторник, 11 ноября, в Украине похолодает, но ни снега, ни дождя не предвидится.

Об этом она написала в Facebook.

Ночью температура воздуха будет колебаться от 2 градусов мороза до 4 градусов тепла, а днем будет не выше +3 +9 градусов. На несколько градусов теплее будет в Крыму и на Закарпатье, +8 +12 градусов.

В Киеве 11 ноября будет холодно. А в среду, 12 ноября, ожидается около +5 градусов. Осадков синоптики не прогнозирует.

В Гидрометцентре прогнозируют 11 ноября сухую и солнечную погоду.

Температура воздуха:

на западе +5 +9 градусов

на востоке +4 +8

на юге +6 +9

на севере +4 +7

В среду, 12 ноября, в стране, также будет солнечно, осадков синоптики не прогнозируют, но прослеживается определенное похолодание.

Температура воздуха:

на западе +4 +9

на востоке +2 +5

на юге +5 +8

на севере +2 +5

В четверг, 13 ноября, прогнозируют ясный солнечный день, ни дождей ни снега не будет падать, поэтому украинцы еще смогут на солнышке понежиться, правда, будет холодно.

Температура воздуха:

на западе +5 +7

на востоке +2 +7

на юге +5 +8

на севере +2 +5

В пятницу, 14 ноября, в Украине будет еще прохладнее, но солнце будет согревать украинцев в этот день.

Температура воздуха:

на западе +4 +9

на востоке 0 +4

на юге +4 +7

на севере +1 +4

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