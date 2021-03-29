В Киеве разрешат разгоняться до 80 км/час на семи улицах. Список
2021-03-29 16:40
На семи улицах Киева с 1 апреля отменят ограничения скорости движения транспорта - на этих участках дорог будет разрешена скорость до 80 км/ч. Об этом сообщает Департамент транспортной инфраструктуры КГГА.
Ограничения будут сняты на таких улицах:
- ул. Шухевича (от Северного моста до ул. Бальзака);
- ул. Набережно-Рыбальская (от Гаванского моста до ул. Электриков);
- Надднепрянское шоссе;
- Набережное шоссе (от Почтовой площади до Надднепрянского шоссе);
- Столичное шоссе (до ул. Академика Заболотного);
- ул. Саперно-Слободская (от ул. Гринченко до Южного моста);
- ул. Бажана (от Южного мостового перехода до Харьковской площади).