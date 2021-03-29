Украина В Киеве разрешат разгоняться до 80 км/час на семи улицах. Список

2021-03-29 16:40

На семи улицах Киева с 1 апреля отменят ограничения скорости движения транспорта - на этих участках дорог будет разрешена скорость до 80 км/ч. Об этом сообщает Департамент транспортной инфраструктуры КГГА.

Ограничения будут сняты на таких улицах: