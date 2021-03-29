Украина В Киеве разрешат разгоняться до 80 км/час на семи улицах. Список

2021-03-29 16:40

 

На семи улицах Киева с 1 апреля отменят ограничения скорости движения транспорта - на этих участках дорог будет разрешена скорость до 80 км/ч. Об этом сообщает Департамент транспортной инфраструктуры КГГА.

Ограничения будут сняты на таких улицах:

  • ул. Шухевича (от Северного моста до ул. Бальзака);
  • ул. Набережно-Рыбальская (от Гаванского моста до ул. Электриков);
  • Надднепрянское шоссе;
  • Набережное шоссе (от Почтовой площади до Надднепрянского шоссе);
  • Столичное шоссе (до ул. Академика Заболотного);
  • ул. Саперно-Слободская (от ул. Гринченко до Южного моста);
  • ул. Бажана (от Южного мостового перехода до Харьковской площади).

 

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