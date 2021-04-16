Тяжело, но надо! 72% киевлян поддерживают решение Кличко об усилении карантина

Большинство жителей Киева поддерживают введенный мэром города Виталием Кличко локдаун в столице. Об этом свидетельствуют результаты исследования социологической группы Рейтинг.
Так, 72% опрошенных считают решение Кличко об усиленном карантин с 5 по 16 апреля правильным.
Также 69% опрошенных поддержали решение о продлении локдауна в случае, если оно будет принято.
Исследование проводилось 10-11 апреля методом телефонного опроса с использованием компьютера на основе случайной выборки мобильных телефонных номеров.
Напомним, ранее на этой неделе Виталий Кличко объявил о продлении локдауна до конца апреля.