Украина Тяжело, но надо! 72% киевлян поддерживают решение Кличко об усилении карантина

2021-04-16 14:07

Большинство жителей Киева поддерживают введенный мэром города Виталием Кличко локдаун в столице. Об этом свидетельствуют результаты исследования социологической группы Рейтинг.

Так, 72% опрошенных считают решение Кличко об усиленном карантин с 5 по 16 апреля правильным.

Также 69% опрошенных поддержали решение о продлении локдауна в случае, если оно будет принято.

Исследование проводилось 10-11 апреля методом телефонного опроса с использованием компьютера на основе случайной выборки мобильных телефонных номеров. 

Напомним, ранее на этой неделе Виталий Кличко объявил о продлении локдауна до конца апреля.

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2021-04-16 14:07
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Украина

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Кличко пояснил, когда с дорог Киева полностью исчезнут маршрутки 2021-04-16 15:44
Тяжело, но надо! 72% киевлян поддерживают решение Кличко об усилении карантина 2021-04-16 14:07