На майские праздники и Пасху дополнительные ограничения вводить не будут, но власти предлагают придерживаться ряда рекомендаций при посещении церквей, сообщил глава Минздрава Максим Степанов.
Он сообщил, что Кабмин провел встречу с Советом церквей и религиозных организаций, на которой обсудили соблюдение карантинных мероприятий.
"В частности, мы договорились об уменьшении продолжительности богослужений, с одновременным увеличением их количества, фиксации дверей в храмах, чтобы они были в открытом состоянии. Также договорились о временном запрете физического контакта при совершении обрядов: поцелуи крестов, икон, святынь", - рассказал медик.
Также Минздрав рекомендует, чтобы участие в обрядах и богослужениях принимала один человек из домохозяйства.
Желательно максимально исключить посещение служб пожилыми людьми и страдающих хроническими заболеваниями.
На освящении пасхальных корзин необходимо находиться в маске.
Кроме того, Степанов призвал ограничить контакты на праздники, избегать скоплений, носить маски и соблюдать личную гигиену.