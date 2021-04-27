Коронавирус ПОЛНЫЙ СПИСОК Минздрав Украины озвучил ограничения на майские праздники и Пасху в 2021 году

2021-04-27 14:00

На майские праздники и Пасху дополнительные ограничения вводить не будут, но власти предлагают придерживаться ряда рекомендаций при посещении церквей, сообщил глава Минздрава Максим Степанов.

Он сообщил, что Кабмин провел встречу с Советом церквей и религиозных организаций, на которой обсудили соблюдение карантинных мероприятий.

"В частности, мы договорились об уменьшении продолжительности богослужений, с одновременным увеличением их количества, фиксации дверей в храмах, чтобы они были в открытом состоянии. Также договорились о временном запрете физического контакта при совершении обрядов: поцелуи крестов, икон, святынь", - рассказал медик.

Также Минздрав рекомендует, чтобы участие в обрядах и богослужениях принимала один человек из домохозяйства.

Желательно максимально исключить посещение служб пожилыми людьми и страдающих хроническими заболеваниями.

На освящении пасхальных корзин необходимо находиться в маске.

Кроме того, Степанов призвал ограничить контакты на праздники, избегать скоплений, носить маски и соблюдать личную гигиену.