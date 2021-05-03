Политика Посольство США в РФ сокращает штат на 75% и полностью прекращает выдачу виз

2021-05-03 08:14

Посольство США в России сокращает штат сотрудников консульства на 75% и приостанавливает рассмотрение документов на выдачу виз для недипломатических поездок, указано на сайте диппредставительства.

Такие действия связаны с запретом на наем иностранных граждан.

"Мы сожалеем, что действия правительства России вынудили нас сократить наш штат сотрудников консульства на 75%, и будем стараться предложить гражданам США как можно больше сервисов", - говорится в сообщении.

Также с 12 мая будет сокращено количество консульских услуг из-за введенных ограничений в отношении сотрудников.

Выдача не-иммиграционных виз для недипломатов будет прекращена. Кроме того, в обозримом будущем посольство в Москве не возобновит оказание стандартных нотариальных услуг, замену паспортов США и выдачу других документов согражданам. Американцам с просроченными визами дипломаты рекомендовали покинуть Россию до 15 июня, либо начать оформлять новую визу через российское МВД.

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