Украина ПриватБанк, Укрпочта и Новая почта показали график работы 8-10 мая

2021-05-08 10:30

С 8 по 10 мая в Украине будут выходные, поэтому граждане должны быть готовы к изменениям в рабочем графике Укрпочты, Новой почты и банков.

Укрпочта на своем сайте сообщила, что 9 и 10 мая будут работать только дежурные отделения. 9 мая будут оказывать услуги такие отделения. В понедельник, 10 мая, украинцы смогут обратиться сюда.

Новая почта не представила график работы в предстоящие праздничные дни. Но можно заметить, что 10 мая отделения будут работать по-разному. Найти интересующее отделение Новой почты и ознакомиться с его графиком работы можно, перейдя по этой ссылке.

О работе банков 8-10 мая на своей странице в Facebook рассказал НБУ. Он отметил, что вне зависимости от праздничных и выходных дней его система электронных платежей осуществляет работу в режиме 23/7 и банки также могут это сделать.

"Воспользоваться этой возможностью или нет - каждый банк определяет самостоятельно по своему усмотрению, учитывая собственные потребности и потребности своих клиентов, а также руководствуясь нормами законодательства Украины. Поэтому стоит заранее уточнить у своего банка график работы на майские праздники", — объяснил НБУ.

Так, ПриватБанк сообщил, что 8 мая будут открыты только отделения, которые постоянно работают в субботу. Он отметил, что рабочее время в них будет сокращено на 1 час.

Что касается 9 и 10 мая, то по информации ПриватБанка его отделения в эти дни будут закрыты.

"Но помните, что Приват24, терминалы и банкоматы, а также служба поддержки работают для вас круглосуточно как сейчас, так и в течение затяжных выходных", — добавил ПриватБанк.