Украина Получение пенсии: что ждет граждан, которые не перешли на банковские карты

2021-05-12 20:00

 

Регионы Украины, где по объективным причинам нельзя перевести пенсионеров на получение выплат через банковские карточки, государственная компания Укрпошта продолжит сама доставлять пенсию.

Об этом в среду, 12 мая, во время брифинга после выездного заседания правительства в Черниговской области заявил премьер-министр Денис Шмыгаль.

«Укрпошта закупила и завершает в этом году организацию так называемых мобильных отделений – более 500 автомобилей, которые подвозят документы, почтовые отправления и деньги.

Второе – продолжение стратегии, которая была начата в государстве, – пенсия на карточки. Этапность такая: большие города, города с населением 100 тысяч человек и более. В тех городах, где густота не позволяет иметь банковское отделение или иметь банкомат, там пенсия будет привозиться почтой, как и было», - отметил глава правительства.

Он добавил, что там, где по объективным причинам это невозможно, «Укрпошта» будет привозить эту пенсию, как и было до этого.

«Тут никаких угроз или кризиса нет», - подчеркнул Шмыгаль.

subscriber subscriber

Еще по теме

Летом 2021 четыре знака Зодиака ждет невероятное везение - такого успеха они еще не знали

2021-05-10 20:40

Банковские карты украинцев массово блокируют, кто под угрозой: «Если у клиента…»

2021-05-09 13:30

Кулеба объяснил, что объединяет Украину и Германию

2021-05-09 10:00

Названы украшения, которые приносят удачу

2021-05-08 14:00

Еще новости в разделе "Украина"

Получение пенсии: что ждет граждан, которые не перешли на банковские карты

2021-05-12 20:00

Туристический сезон в Крыму снова провалится: названы главные причины

2021-05-12 19:20

Клиенты ПриватБанка становятся жертвами новой схемы, списываются тысячи гривен: что надо знать

2021-05-12 18:40

В Украине увеличилось количество фальшивых гривневых купюр

2021-05-12 18:20
Все статьи раздела "Украина"

Украина

Получение пенсии: что ждет граждан, которые не перешли на банковские карты 2021-05-12 20:00
Туристический сезон в Крыму снова провалится: названы главные причины 2021-05-12 19:20
Клиенты ПриватБанка становятся жертвами новой схемы, списываются тысячи гривен: что надо знать 2021-05-12 18:40
В Украине увеличилось количество фальшивых гривневых купюр 2021-05-12 18:20