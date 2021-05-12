Украина Получение пенсии: что ждет граждан, которые не перешли на банковские карты

2021-05-12 20:00

Регионы Украины, где по объективным причинам нельзя перевести пенсионеров на получение выплат через банковские карточки, государственная компания Укрпошта продолжит сама доставлять пенсию.

Об этом в среду, 12 мая, во время брифинга после выездного заседания правительства в Черниговской области заявил премьер-министр Денис Шмыгаль.

«Укрпошта закупила и завершает в этом году организацию так называемых мобильных отделений – более 500 автомобилей, которые подвозят документы, почтовые отправления и деньги.

Второе – продолжение стратегии, которая была начата в государстве, – пенсия на карточки. Этапность такая: большие города, города с населением 100 тысяч человек и более. В тех городах, где густота не позволяет иметь банковское отделение или иметь банкомат, там пенсия будет привозиться почтой, как и было», - отметил глава правительства.

Он добавил, что там, где по объективным причинам это невозможно, «Укрпошта» будет привозить эту пенсию, как и было до этого.

«Тут никаких угроз или кризиса нет», - подчеркнул Шмыгаль.