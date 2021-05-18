Украина Сепаратисты Донбасса начали конфискацию квартир, оставленных вынужденными переселенцами

2021-05-18 09:40

Самопровозглашенные власти так называемой "ДНР" начали опечатывать недвижимость, считающуюся якобы "бесхозной".  Они намерены "конфисковать" недвижимость и распоряжаться ее по своему усмотрению

В соцсетях появляются фото квартир, которые арестовывают сотрудники так называемой "исполнительной службы ДНР" - на дверях оставляют уведомления с надписью "Опечатано исполнительной службой" и номером телефона местного мобильного оператора.

В свою очередь журналисты СМИ на подконтрольной Украине территории позвонили по этому номеру, и ответивший человек не отрицал, что занимается вопросами опечатанных квартир.

В конце апреля сепаратисты заявляли, что намерены забирать пустующие квартиры в "госсобственность". "Бесхозную" недвижимость будет забирать и передавать "нуждающимся".

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