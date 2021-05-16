Украина С украинцев сдерут налог за квартиры, сколько нужно платить и какой грозит штраф: «За каждый квадратный метр…»

2021-05-16 14:00

Украинцам в 2021 году придется заплатить налоги на квартиры и дома

Соответствующие уведомления придут до 1 июля. Заплатить нужно до 70,8 грн за каждый квадратный метр свыше нормы (больше 60 квадратов для квартир и 120 квадратов для домов), пишет «Обозреватель». Дело в том, что в этих случаях люди получают доходы от налоговых агентов, которые платят налоги за них.

Это предусмотрено ст. 266 Налогового кодекса.

А тем, кто не заплатит в течение двух месяцев, грозят штрафы. Так, если задержать платеж до 30 дней – штраф 10%, от 30 дней – штраф 20%. Если же украинец игнорирует извещение и отказывается платить, имущество, на которое начисляют налог, могут арестовать.

"Если почтовая служба не может вручить налоговое извещение из-за того, что плательщика нет по месту регистрации или он отказался принять сообщение, налоговое извещение считается врученным со дня, который почтовая служба указала в сообщении о вручении", – поясняют в ГНС.

Скорректировать размер налога может местная власть. Например, местные власти могут решить брать налог с квартир площадью от 70 квадратов. Однако большинство властей на такой шаг не решается. Максимальная ставка налога – 1,5% от минималки за прошлый год за каждый квадратный метр жилья, который превышает норму. В этом году – 70,8 грн.

Напомним, в 2021 году украинцы должны заполнить декларации о доходах до 1 мая, а заплатить налоги до 1 августа. Тем, кто вовремя не подаст документ, грозит штраф.

Действие закона распространяется на всех получателей доходов на территории Украины, в том числе это касается иностранцев. При этом доходы в виде официальной зарплаты, процентов по депозиту или по продаже имущества с нотариальным удостоверением не нужно декларировать.