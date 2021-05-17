Украина Жители временно оккупированных территорий Донбасса массово выезжают на работу в РФ

2021-05-17 12:40

Жители ОРДЛО массово выезжают на работу в РФ. Об этом сообщает Восточная правозащитная группа на своей странице в Facebook.

Такая активизация связана: с началом открытия летнего сезона на юге РФ, где жителей ОРДЛО приглашают работать, как обслуживающий персонал; с началом трудовой вахты.

Многие жители ОРДЛО работают в РФ вахтовым методом по три месяца, на майские праздники ни возвращаются в ОРДЛО, а сейчас снова выезжают.

Отмечается, что для оформления на работу в РФ нужен паспорт РФ (или, как минимум паспорт НЗФ "ЛДНР"). Однако для того, чтобы получить паспорт РФ в ОРДЛО нужно выстоять очередь - некоторое время центры по оформлению паспортов не работали, в связи с чем накопились очереди.

"Жители ОРДЛО работают в РФ не только на шахтах, это и плантации, и гостиницы, и строительные площадки, и охранники", - говорится в сообщении.

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