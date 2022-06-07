ВОЙНА В Украине Число возвращающихся в Украину граждан уже месяц превышает количество выезжающих

2022-06-07 08:26

Поток людей на въезд в Украину через западную границу уже 27 дней подряд превышает поток на выезд. Суммарно чистый приток в страну за эти дни составляет около 184 тысяч человек. Об этом сообщает Интерфакс-Украина со ссылкой на данные Госпогранслужбы.

С учетом этих данных разница в количестве выехавших и въехавших в Украину через западную границу с начала войны вышла на уровень конца марта.

Ведомство отмечает, что 5 июня Украину покинули почти 31 тысяча человек по сравнению с более чем 38 тысячами днем ранее, тогда как количество прибывших в страну составило почти 40 тысяч против 43 тысяч накануне.

Также за прошедшие сутки количество оформленных транспортных средств с гуманитарными грузами снизилось со 189 накануне до 146.

По данным пограничной службы Польши, с начала войны в Польшу въехало из Украины 3,859 млн человек, а выехало в обратном направлении 1,876 млн человек.

По данным УВКБ ООН на 1 июня, в целом из Украины с начала войны выехало (без учета потока на въезд) 6,983 млн человек