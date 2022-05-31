Около 2 млн являются внутриперемещенными лицами, такое же количество выехало за пределы Украины. Об этом заявила заместитель Министра молодежи и спорта Украины Марина Попатенко во время поездки в Тернополь.
По ее словам, после подлого вторжения рашистов практически сразу большинство молодежных центров и организаций стали превращаться в гуманитарные штабы.
Потапенко подчеркнула, что необходимо приложить максимум усилий, чтобы все молодые люди, вынужденные изменить свое постоянное место жительства, вернулись в Украину.
Напомним, с начала войны в Украину вернулись уже 4,8 миллиона человек.