ВОЙНА В Украине Из-за военного вторжения роССии Украину покинули почти два миллиона молодых граждан

2022-05-31 13:35

Около 2 млн являются внутриперемещенными лицами, такое же количество выехало за пределы Украины. Об этом заявила заместитель Министра молодежи и спорта Украины Марина Попатенко во время поездки в Тернополь.

По ее словам, после подлого вторжения рашистов практически сразу большинство молодежных центров и организаций стали превращаться в гуманитарные штабы.

Потапенко подчеркнула, что необходимо приложить максимум усилий, чтобы все молодые люди, вынужденные изменить свое постоянное место жительства, вернулись в Украину.

Напомним, с начала войны в Украину вернулись уже 4,8 миллиона человек.

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