Украина Назначение субсидий: в Минсоцполитики уточнили детали новых условий

2021-05-18 20:40

С 1 мая были внесены изменения в программу жилищных субсидий, которые основываются на результатах проведения верификации Министерством финансов. О новых условиях назначения жилищных субсидий рассказал заместитель министра социальной политики Виталий Музыченко во время брифинга.

Детали

Принципиальным положением новых правил является завершение процесса монетизации субсидий.

"С 2019 года было начато соответствующий процесс, и в прошлом отопительном периоде жилищная субсидия предоставлялась в денежной форме, но двумя различными механизмами: наличными выплатами, которые получало почти 95% получателей субсидий, и около 5%, что составляет 160 тысяч домохозяйств, получали ее в денежной безналичной форме, путем зачисления средств на счет Ощадбанка. С 1 мая текущего года этот переходный процесс завершается. И, соответственно, все субсидии с мая будут рассчитываться и выплачиваться гражданами исключительно в наличной форме. Это даст возможность гражданам оперативно управлять этими средствами, и после оплаты жилищно-коммунальных услуг, остальные остатки, что у них остаются, будут в их распоряжении сразу", - отметил Музыченко.

В то же время, по его словам, все граждане, которые пользовались безналичной субсидией в прошлый отопительный период до декабря текущего года, до конца этого года смогут получить соответствующие средства. Те, кто имеют счета в Ощадбанке, получают перечисления уже сейчас. Те, кто еще не имеют открытых счетов, должны их открыть, и, соответственно, смогут получить сэкономленные размеры субсидии в течение прошлого отопительного периода, подчеркнул Музыченко.

Какие расходы не учитывают при назначении субсидий

При назначении субсидии на жилищно-коммунальные услуги по новому порядку не будут учитываться расходы на оплату обучения или лечения, которые превышают 50 тыс. гривен единовременно.

"Пересмотрены критерии учета некоторых расходов граждан, которые единовременно достигают 50 тыс. гривен и больше. В частности, это приобретение работ, товаров и услуг, кроме оплаты коммунальных услуг, оплаты медицинских услуг, оплаты обучения. Эти расходы не учитываются при назначении субсидии", - сказал Музыченко.

Вместе с тем в новых условиях предусмотрено учет взносов граждан в уставные капиталы организаций, покупки корпоративных прав, дорого движимого и недвижимого имущества на сумму более 50 тыс. гривен однократно.

Среди основных критериев предоставления субсидий Музыченко называет и учет наличия у конкретного члена хозяйства двух или более автомобилей, которым меньше 15 лет.

Добавим

14 апреля 2021 года правительство приняло решение, которым пересмотрены отдельные критерии предоставления жилищных субсидий для обеспечения адресного подхода при предоставлении государственной социальной поддержки населению и осуществления мероприятий эффективного и рационального использования бюджетных средств.

Новые правила начисления субсидий начали действовать с 1 мая.