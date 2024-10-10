Политика Зеленский: В ноябре будет готов текст условий справедливого окончания войны

2024-10-10 22:15

 

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что уже в ноябре будет готов текст со всеми условиями справедливого окончания войны. Об этом он сообщил во время выступления на третьем саммите "Украина – Юго-Восточная Европа" в Хорватии 9 октября 2024 года.

"С июля мы работаем над формулой мира, и в ноябре она уже будет полностью готова со всеми условиями, в которых прописано справедливое завершение войны. Это будет сделано на втором саммите мира", - отметил Зеленский.

Президент также рассказал о разработанном Украиной плане действий, направленном на изменение текущей ситуации и подготовку к будущему саммиту мира.

"Мы в Украине разработали план мероприятий, способный исправить ситуацию между текущим положением и будущим саммитом мира. Это план, который обеспечит достижение надежной стабильности, который лишит Россию возможности дальше угрожать Европе", - подчеркнул украинский лидер.

Зеленский отметил важность того, чтобы заставить Россию участвовать в мирном процессе и выполнять условия формулы мира. Он отметил, что сейчас Россия избегает честной и откровенной дипломатии.

Президент Украины призвал международных партнеров поддержать украинский план и объединить усилия для достижения справедливого мира и стабильности в Европе.

subscriber subscriber

Еще по теме

Первым пунктом "плана победы" является приглашение Украины в НАТО, - Зеленский

2024-10-10 20:48

Процедуру бронирования приостановили: Зеленский возмутился большим количеством забронированных

2024-10-10 17:37

Зеленский заявил о возможности закончить войну "не позднее 2025 года"

2024-10-10 16:48

Владимир Зеленский назвал одну из ключевых целей ближайшей встречи в Рамштайне

2024-10-07 08:23

Еще новости в разделе "Политика"

Зеленский: В ноябре будет готов текст условий справедливого окончания войны

2024-10-10 22:15

Послы ЕС согласовали кредит для Украины на €35 млрд, несмотря на сопротивление Венгрии

2024-10-10 21:37

Первым пунктом "плана победы" является приглашение Украины в НАТО, - Зеленский

2024-10-10 20:48

Зеленский заявил о возможности закончить войну "не позднее 2025 года"

2024-10-10 16:48
Все статьи раздела "Политика"

Политика

Зеленский: В ноябре будет готов текст условий справедливого окончания войны 2024-10-10 22:15
Послы ЕС согласовали кредит для Украины на €35 млрд, несмотря на сопротивление Венгрии 2024-10-10 21:37
Первым пунктом "плана победы" является приглашение Украины в НАТО, - Зеленский 2024-10-10 20:48
Зеленский заявил о возможности закончить войну "не позднее 2025 года" 2024-10-10 16:48