Украина МОН презентует мобильное приложение «Всеукраинской школы онлайн»

2021-05-18 21:00

 

Для эффективности дистанционного обучения на текущей неделе Министерство образования и науки презентует мобильное приложение «Всеукраинской школы онлайн».

Об этом сообщил министр образования и науки Сергей Шкарлет.

«По данным опроса Государственной службы качества образования, в оценках учеников качества организации дистанционного обучения наблюдается уверенная положительная динамика. В частности, 70% учащихся довольны организацией дистанционного обучения. По сравнению с прошлым годом этот показатель вырос на 15%», - сообщил министр.

Также он добавил, что 70% соискателей образования в учреждениях профессионального перед высшими и высшего образования считают уровень организации образовательного процесса во втором семестре 2020-2021 учебного года значительно лучшим.

В свою очередь 65% респондентов положительно оценили организацию образовательного процесса, качество предоставления образовательных услуг учреждениями, а также результаты обучения.

«Для нас важно, что эффективность дистанционного обучения с каждым мониторингом получает все высшие положительные показатели. Мы продолжаем совершенствовать инструменты дистанционного образования и стремимся максимального удовлетворения потребностей и педагогов, и соискателей», - добавил Шкарлет.

subscriber subscriber

Еще по теме

видео Рада решает судьбу Степанова и других министров: онлайн-трансляция

2021-05-18 16:20

Лукашенко разрешил силовикам применять боевую технику против демонстрантов

2021-05-17 16:40

видео Все правила будут нарушены! Вышел трейлер финальной части триллера "Судная ночь навсегда"

2021-05-14 09:23

видео Суд над Медведчуком по делу о госизмене: онлайн-трансляция

2021-05-13 19:40

Еще новости в разделе "Украина"

МОН презентует мобильное приложение «Всеукраинской школы онлайн»

2021-05-18 21:00

Назначение субсидий: в Минсоцполитики уточнили детали новых условий

2021-05-18 20:40

Стало известно, сколько украинцев получили карантинные 8 тысяч гривен

2021-05-18 20:20

Застрявших в Непале украинцев будут эвакуировать турецкие и катарские авиакомпании

2021-05-18 19:20
Все статьи раздела "Украина"

Украина

МОН презентует мобильное приложение «Всеукраинской школы онлайн» 2021-05-18 21:00
Назначение субсидий: в Минсоцполитики уточнили детали новых условий 2021-05-18 20:40
Стало известно, сколько украинцев получили карантинные 8 тысяч гривен 2021-05-18 20:20
Застрявших в Непале украинцев будут эвакуировать турецкие и катарские авиакомпании 2021-05-18 19:20