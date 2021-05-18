Украина МОН презентует мобильное приложение «Всеукраинской школы онлайн»

2021-05-18 21:00

Для эффективности дистанционного обучения на текущей неделе Министерство образования и науки презентует мобильное приложение «Всеукраинской школы онлайн».

Об этом сообщил министр образования и науки Сергей Шкарлет.

«По данным опроса Государственной службы качества образования, в оценках учеников качества организации дистанционного обучения наблюдается уверенная положительная динамика. В частности, 70% учащихся довольны организацией дистанционного обучения. По сравнению с прошлым годом этот показатель вырос на 15%», - сообщил министр.

Также он добавил, что 70% соискателей образования в учреждениях профессионального перед высшими и высшего образования считают уровень организации образовательного процесса во втором семестре 2020-2021 учебного года значительно лучшим.

В свою очередь 65% респондентов положительно оценили организацию образовательного процесса, качество предоставления образовательных услуг учреждениями, а также результаты обучения.

«Для нас важно, что эффективность дистанционного обучения с каждым мониторингом получает все высшие положительные показатели. Мы продолжаем совершенствовать инструменты дистанционного образования и стремимся максимального удовлетворения потребностей и педагогов, и соискателей», - добавил Шкарлет.