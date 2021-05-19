Украина Почему в Киеве пожелтела река Лыбидь - есть результаты экспертизы

2021-05-19 10:22

В киевской реке Лыбидь, которая на прошлой неделе стала ядовито-желтого цвета, выявили загрязнение сточными водами, что как предполагают было вызвано соседней стройкой, сообщает ТСН со ссылкой на результаты экспертизы.

Журналисты обратились в Управление экологии и природных ресурсов КГГА, где им рассказали, что реку обследовали сразу после сообщения о ее загрязнения. Пробы для анализа брали у станции метро Выдубичи.

"Результаты свидетельствуют об отклонении от нормы по показателям запаха, мутности и содержанию фенолов. Также пробы характеризуются достаточно высоким содержанием ионов аммония и аммиака. Превышение указанных параметров может свидетельствовать о возможном попадании в водоем загрязненных сточных вод.

Вероятно, сброс, зафиксированный активистами на фото, был сделан строительной техникой, работающей рядом. Сотрудники КП Плесо вручили представителям строительной компании акт-требование о приведении реки в надлежащее санитарно-техническое состояние", - рассказал начальник Управления экологии и природных ресурсов КГГА Возный.