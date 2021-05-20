Украина У Всеукраинской школы онлайн появилось мобильное приложение

2021-05-20 21:20

Девять из десяти учеников для дистанционного обучения используют смартфоны, говорят в Минцифры.

Минцифры запустило Всеукраинскую школу онлайн в мобильном приложении. Об этом заявила замглавы ведомства Валерия Ионан на презентации приложения в четверг, 20 мая.

"89% учеников для дистанционного обучения используют смартфоны и теперь школьники 5-11 классов смогут учиться в удобном формате", - сказала Ионан.

Приложение доступно для операционной системы Android, его можно бесплатно скачать в Play Market от Google и AppGallery от Huawei. Вскоре приложение выйдет и для пользователей iOS.

В свою очередь мобильные операторы lifecell, Vodafone и Kyivstar обеспечат пользователям Всеукраинской школы онлайн бесплатный доступ к мобильному интернету.

По словам руководителя проекта Анны Сидорук, учебный контент во Всеукраинской школе онлайн полностью соответствует госстандарту, но при этом представляется в виде коротких, креативных видеоуроков, интересных тестов, материалов, конспектов.

"В приложении Всеукраинская школа онлайн вы увидите, например, битвы или исторические события в 3D-формате, инстаграм Юлия Цезаря, также вы сможете изучать географию, путешествуя с Маленьким принцем по различным планетам", - подяснила Сидорук.

Каждый урок соответствует основным принципам инклюзивности обучения, и вскоре на платформе появятся аудиодорожки для детей с нарушениями зрения.

На данный момент насчитывается 170 тысяч пользователей Всеукраинской школы онлайн, среди которых 126 тысяч учеников, 36 тысяч учителей и 8 тысяч слушателей. В то же время 6 тысяч учащихся платформы - дети с временно оккупированных территорий.