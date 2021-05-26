Украина Готовьтесь заранее к "сюрпризам": синоптик дала прогноз погоды в Украине до конца недели

2021-05-26 17:20

В конце текущей недели, 29-30 мая, в Украине на всей территории страны ожидаются дожди и ливни.

Такой прогноз погоды опубликовала в своем Telegram-канале синоптик Наталья Диденко

По ее данным, в четверг, 27 мая, в некоторых регионах страны пройдут кратковременные дожди и грозы, при грозах появится порывистый ветер. Практически без осадков будет в южной части Украины и на востоке. В западных областях есть вероятность локальных и небольших дождей.

Температура воздуха в стране прогреется + 20...+ 26 градусов. Теплей всего будет на востоке, юге и в Днепропетровской будет, где столбики термометров покажут + 24...+ 28 градусов.

"В Киеве четверг будет с теплым дождем, ожидается в течение дня + 21... + 24 градуса", - сообщила синоптик.

На выходные, 29-30 мая, практически всюду в Украине ожидаются дожди и даже ливни. Осадки не предвидятся только в Волынской и Ровенской области. В воскресенье, 30 мая, над северной и южной части Украины также разойдутся тучи и появится солнце. Зато в центральных, восточных и большинстве западных областей (кроме Волыни и Ровенщины) пройдут грозовые дожди.

"На выходные еще и похолодает, поэтому выбираясь куда-нибудь на открытый воздух, прихватите, особенно для детей, легкие курточки. Восточная часть в субботу еще порадует настоящим теплом, но и там в воскресенье посвежеет", - предупредила синоптик.

В Киеве в субботу, 29 мая, также ожидаются дожди, грозы. Однако в воскресенье появится солнце, станет посуше, но не теплее.

29-30 мая в столице ожидается понижение температуры воздуха до + 16...+ 17 градусов.