Украина 68 из 75 энергоблоков на украинских теплоэлектростанций критически изношены

2021-05-28 19:28

В Украине 68 из 75 энергоблоков теплоэлектростанций эксплуатируются сверх отведенного проектного срока. А 95% распределительных электрических сетей находятся в неудовлетворительном состоянии.

"Техническое состояние оборудования, используемого в энергетике, приближается к критическому из-за высокой степени изношенности и является источником повышенной опасности, приводит к необходимости внеплановых отключений потребителей от электро- и теплоснабжения", – указано в отчете Счетной палаты о результатах аудита эффективности использования бюджетных средств, выделенных Госинспекции энергетического надзора в 2019-2020 годах.

Так, 68 из 75 энергоблоков (90%) теплоэлектростанций эксплуатируются сверх отведенного проектного срока, 95% распределительных электрических сетей находятся в неудовлетворительном состоянии.

В результате количество технологических нарушений в отопительный период 2019-2020 годов выросло в 3,7 раза по сравнению с отопительным периодом 2016-2017 годов – с 1353 до 4969 случаев. Также в 2020 году по сравнению с предыдущим годом увеличилось количество отказов технического оборудования на станциях.