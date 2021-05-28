Украина 68 из 75 энергоблоков на украинских теплоэлектростанций критически изношены

2021-05-28 19:28

В Украине 68 из 75 энергоблоков теплоэлектростанций эксплуатируются сверх отведенного проектного срока. А 95% распределительных электрических сетей находятся в неудовлетворительном состоянии. 

"Техническое состояние оборудования, используемого в энергетике, приближается к критическому из-за высокой степени изношенности и является источником повышенной опасности, приводит к необходимости внеплановых отключений потребителей от электро- и теплоснабжения", – указано в отчете Счетной палаты о результатах аудита эффективности использования бюджетных средств, выделенных Госинспекции энергетического надзора в 2019-2020 годах.

Так, 68 из 75 энергоблоков (90%) теплоэлектростанций эксплуатируются сверх отведенного проектного срока, 95% распределительных электрических сетей находятся в неудовлетворительном состоянии.

В результате количество технологических нарушений в отопительный период 2019-2020 годов выросло в 3,7 раза по сравнению с отопительным периодом 2016-2017 годов – с 1353 до 4969 случаев. Также в 2020 году по сравнению с предыдущим годом увеличилось количество отказов технического оборудования на станциях.

subscriber subscriber

Еще по теме

Второй блок Змиевской теплоэлектростанции переведен на газовый уголь

2017-08-10 12:16

Компания Ахметова отключила Криворожскую ТЭС из-за дефицита угля

2017-04-11 12:15

Трипольская ТЭС под Киевом остановлена по указанию для экономии угля

2017-04-05 14:45

Запорожская АЭС выключила один из энергоблоков

2016-05-03 10:00

Еще новости в разделе "Украина"

68 из 75 энергоблоков на украинских теплоэлектростанций критически изношены

2021-05-28 19:28

КАРТА Прогноз погоды на выходные: Украину снова ждет грозовой и дождливый уикенд

2021-05-28 15:44

В Украине за 24 часа сделали 16 293 прививок от COVID-19 - лидируют Николаевская область и Киев

2021-05-28 13:24

Авиаблокада Бацьки: Украина закрыла свое воздушное пространство для белорусских самолетов

2021-05-28 12:23
Все статьи раздела "Украина"

Украина

68 из 75 энергоблоков на украинских теплоэлектростанций критически изношены 2021-05-28 19:28
КАРТА Прогноз погоды на выходные: Украину снова ждет грозовой и дождливый уикенд 2021-05-28 15:44
В Украине за 24 часа сделали 16 293 прививок от COVID-19 - лидируют Николаевская область и Киев 2021-05-28 13:24
Авиаблокада Бацьки: Украина закрыла свое воздушное пространство для белорусских самолетов 2021-05-28 12:23