Украина Аномальная жара и потопы: синоптики рассказали, какой погоды ждать летом в Украине

2021-05-30 13:30

В Украине лето 2021 года будет без особых сюрпризов, но все же прогнозируются периоды аномальной жары, бури, град, шквалы и потопы.

Об этом заявила заведующая отделом прикладной метеорологии и климатологии Украинского гидрометеорологического института Вера Балабух.

По ее словам, летом в Украине будут преобладать антициклональные погодные условия, что может спровоцировать нехватку осадков, в частности на востоке страны.

"Атмосферные фронты и циклоны будут перемещаться и, конечно, это будет приводить к сильным ливням, шквалам, грозам, граду…. У нас отмечается тенденция, когда возрастает продолжительность бездождевого периода, а потом когда проходят осадки, они имеют очень интенсивный характер. И когда за несколько часов выпадает месячная норма осадков, то это может приводить к подтоплениям и наводнениям", - отметила Балабух.

Июнь

В июне народный синоптик Леонид Горбань прогнозирует не особо жаркую погоду - температура воздуха будет держаться на уровне 20 градусов тепла до 20 июня, после чего резко потеплеет. 25-26 и 30 июня ожидаются осадки.

Июль

Балабух отметила, что июль будет наиболее жарким месяцем.

"По данным Европейского центра среднесрочных прогнозов, вероятность того, что температура будет выше нормы в Украине, составляет 50-60%", - отметила она.

В свою очередь, Горбань добавил, что страну будут атаковать ливни и шквалы.

Август

Первая половина августа, согласно прогнозу Горбаня, будет жаркой - столбики термометров будут показывать около 33-35 градусов выше нуля. С 22 августа станет свежее: температуры воздуха будет на уровне 22-24 градусов тепла в дневное время суток.