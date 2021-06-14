Украина Тариф на электроэнергию резко повысили в июне

2021-06-14 18:40

Нацкомиссия, осуществляющая госрегулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), повысила тариф на услуги поставщика последней надежды (ПОН) на 70% до 613,16 грн/МВт-ч.

Об этом сообщает today.ua.

Отмечается, что тариф для Укринтерэнерго во втором квартале составлял 360,62 грн/МВт-ч, однако в июне его резко повысили.

Согласно законодательству Украины, тарифы на услуги ПОН определяются на конкурсной основе. Если таковой не состоялся, то цену устанавливает НКРЭКУ.

В свою очередь регулятор рассчитывает стоимость электрической энергии на основании фактических цен на рынке «на сутки вперед» з первые 2 месяца базового периода, определенные «оператором рынка».

В период с января по апрель Укринтерэнерго поставила потребителям электроэнергии почти на 1,497 млрд грн, однако клиенты вернули лишь 367,1 млн, то есть меньше четверти. Задолженность клиентов ПОН на 1 мая составила 3,53 млрд грн. Соответственно увеличенный на 70% тариф стал вариантом «отбить» деньги.

Отметим, что тариф для Укринтерэнерго повышается каждый квартал. В первом квартале 2021 года он составлял 310,36 грн/МВт-ч, что вдвое меньше, чем в июне.

Стоит также отметить, что тариф на электричество для бытовых потребителей пока не установлен. Решение должны принять до 1 июля.

Ранее «Хвиля» рассказывала, какие два варианта повышения тарифов на электроэнергию для населения рассматривают в правительстве.

Напомним, ранее сообщалось, что в Энергосообществе ЕС заявили, что акциз на «зеленую» энергию в Украине максимально ухудшит условия для инвесторов.