Украина Вся Украина перешла в "зеленую" зону карантина - какие ограничения остались

2021-06-17 15:45

Правительство Украины опубликовало постановление об установлении на территории страны "зеленого" уровня эпидемической опасности.

В соответствии с ним запрещается находиться в общественных заведениях и транспорте без масок, закрывающих нос и рот, пребывать на улице без документов, самовольно покидать места самоизоляции.

Также запрещен въезд в Украину иностранцев без медстраховки, которая покрывала бы лечение коронавируса. Кроме того, при въезде в Украину иностранцы должны иметь отрицательный тест на COVID-19 (ПЦР или экспресс-тест на антиген) проведенный не более чем за 72 часа до пересечения границы или документ, подтверждающий получение полного курса вакцинации от COVID-19 вакцинами, признанными ВОЗ.

Проведение массовых мероприятий, в том числе в развлекательных заведениях и ночных клубах, разрешено только при надетых всеми участниками масок. Однако, это ограничение может не соблюдаться, если все участники имеют отрицательный результат тестирования на COVID-19 или документ о полной вакцинации.

Перевозки пассажиров в общественном транспорте разрешены лишь при условии, что пассажиров в салоне будет не больше, чем мест для сидения.

Субъекты хозяйствования, обслуживающие посетителей, обязаны иметь маркировку для пребывания в очереди с соблюдением дистанции не менее 1,5 метра и урны для сбора использованных масок, а работники должны носить маски.

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