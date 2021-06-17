Украина ​На Украину антициклон Zoe несет жару - температура перевалит за +30

2021-06-17 16:20

Уже в пятницу, 18 июня, Украину снова "накроют" дожди, которые сменятся жарой.

Как сообщает "Апостроф", об этом рассказала синоптик Наталья Диденко.

По ее словам, антициклон Zoe принесет непогоду практически на всю территорию страны:

"Южный циклон снова будет поливать периодическими дождями нашу южную часть, центральные области и Восток. Во время дождей будут греметь грозы, возможны мгновенные сильные ливни, шквал и град! В западных и северных областях Украины непогоду завтра будет сдерживать антициклон по имени Zoe", - уверяет синоптик.

Диденко говорит, что антициклон "зацепит" также юго-запад и часть Киевской области.

По словам синоптика, 18 июня температура воздуха ожидается в течение дня 24-29 градусов тепла, на юге и востоке местами 20-24 градуса выше нуля.

"В Киеве в пятницу будет жарко, до +28 градусов", - уверяет Диденко.

Жара, которая сейчас царит во многих странах Западной и Центральной Европы, с понедельника начнет перемещаться в восточном направлении. Поэтому в Украине следующая неделя обещает быть горячей, до + 30-ти.