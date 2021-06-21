Украина Пособие при выходе на пенсию: что необходимо знать украинцам

2021-06-21 20:20

Выходное пособие в связи с увольнением работника, облагается налогом на доходы физических лиц по ставке 18% и военным сбором по ставке 1,5% на общих основаниях. Это касается и увольнения в связи с выходом на пенсию.

Об этом в понедельник, 21 июня, сообщает газета «Пенсионного курьера».

«В соответствии с п. 167.1 Налогового кодекса Украины, ставка налога на доходы физических лиц составляет 18% базы налогообложения относительно доходов, начисленных (выплаченных, предоставленных) в частности, но не только в форме заработной платы, других поощрительных и компенсационных выплат или других выплат и вознаграждений, которые начисляются (выплачиваются, предоставляются) плательщику, учитывая трудовые отношения и по гражданско-правовым договорам», - говорится в сообщении.

Выходное пособие в связи с увольнением работника (это касается и выхода на пенсию), облагается налогом на доходы физических лиц по ставке 18% и военным сбором по ставке 1,5% на общих основаниях.

Перечень видов выплат, осуществляемых за счет работодателей, на которые не начисляется единый взнос на общеобязательное государственное социальное страхование, утвержден Постановлением Кабинета Министров Украины от 22 декабря 2010 № 1170 «Об утверждении перечня видов выплат, осуществляемых за счет средств работодателей , на которые не начисляется единый взнос на общеобязательное государственное социальное страхование».

В этот перечень входят: единовременное пособие работникам, выходящим на пенсию в соответствии с законодательством и коллективными договорами.

Денежная помощь, выплаченная наемному работнику при выходе на пенсию, не является базой для начисления единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование.