Украина Что показали лабораторные исследования морской воды на пляжах Одессы

2021-06-22 11:39

Одесский областной центр контроля и профилактики заболеваний Минздрава Украины пришел к выводу, что морская вода на пляжах Одессы соответствует санитарно-гигиеническим нормам.

Как информирует пресс-служба ведомства, в ходе проведения лабораторных исследований по состоянию качества морской воды в период с 11 по 18 июня, на 22-х пляжах Одессы и Одесской области, специалисты отобрали 93 пробы морской воды на санитарно-микробиологические показатели. Все исследованные пробы морской воды соответствовали гигиеническим требованиям.

Напомним, ранее Госпродпотребслужба рекомендовала временно воздержаться от купания на одесских пляжах, так как из-за ливневых дождей, которыми изобилует этот июнь, в акваторию одесских пляжей стекает много поверхностных вод вместе с различным мусором, нечистотами и вредными веществами.