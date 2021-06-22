Украина Киевскому активисту и защитнику парковых зон сожгли авто

2021-06-22 11:20

Председателю ОО Парки Дарницы Александру Сильченко, известному как Алексей Кот, сожгли автомобиль. Об этом он сообщил во вторник, 22 июня, в Facebook.

"Около трех часов ночи двое молодых людей, которые оставили свои фото и видео на камерах наблюдения, совершили поджог авто, которое принадлежит моей семье. Оно выгорело полностью, нанеся ущерб еще нескольким автомобилям, которые были рядом", - говорится в сообщении.

Алексей Кот считает, что поджог авто связан с его общественной деятельностью.

"В первую очередь это касается четкой позиции ГО, которое отстаивает сохранение парка Партизанской Славы от застройки рестораторами, незаконным бизнесом на берегах озер, незаконным установлением МАФов и другими нарушениями, которые происходят в парке под безразлично созерцания Дарницкого администрации и КП СЗН Дарницкого района", - отметил активист.