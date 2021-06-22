Украина Тарифы на отопление в Украине в этом году вырастут на 33%, на воду - на 22% - прогноз Кабмина

2021-06-22 16:40

Кабинет министров ожидает стремительного роста тарифов на коммунальные услуги. Согласно прогнозу украинского правительства по социально-экономическому развитию до 2024 года, тарифы на отопление и горячую воду в текущем году вырастут на 33% (±3%).

При этом в последующие года рост этого показателя только продолжится - в 2022 на 6% (±3%), в 2023 на 5% (±3%) и в 2024 году на 5% (±3%).

Также Кабмин ожидает роста тарифов на водоснабжение - в текущем году на 20% (±5%), в 2022 на 11% (±5%), в 2023 на 5% (±5%) и в 2024 году на 5% (±5%).

Таким образом, всего до 2024 года тарифы на отопление и горячую воду власти планируют поднять на 49%, а на холодную воду - на 41%.

Напомним, недавно Государственная служба статистики опубликовала данные о коммунальных платежах за апрель 2021 года. Из них следует, что в том месяце за коммуналку украинцам начислили на 6,4 миллиарда гривен больше, чем в апреле 2020-го - сумма начислений выросла на 56,1%.