Украина Тарифы на отопление в Украине в этом году вырастут на 33%, на воду - на 22% - прогноз Кабмина

2021-06-22 16:40

 

Кабинет министров ожидает стремительного роста тарифов на коммунальные услуги. Согласно прогнозу украинского правительства по социально-экономическому развитию до 2024 года, тарифы на отопление и горячую воду в текущем году вырастут на 33% (±3%).

При этом в последующие года рост этого показателя только продолжится - в 2022 на 6% (±3%), в 2023 на 5% (±3%) и в 2024 году на 5% (±3%).

Также Кабмин ожидает роста тарифов на водоснабжение - в текущем году на 20% (±5%), в 2022 на 11% (±5%), в 2023 на 5% (±5%) и в 2024 году на 5% (±5%).

Таким образом, всего до 2024 года тарифы на отопление и горячую воду власти планируют поднять на 49%, а на холодную воду - на 41%.

Напомним, недавно Государственная служба статистики опубликовала данные о коммунальных платежах за апрель 2021 года. Из них следует, что в том месяце за коммуналку украинцам начислили на 6,4 миллиарда гривен больше, чем в апреле 2020-го - сумма начислений выросла на 56,1%.

subscriber subscriber

Еще по теме

Венгрия открывает пункт пропуска на границе с Украиной

2021-06-22 19:20

За сутки в Украине вакцинированы почти 8 тысяч человек

2021-06-22 15:21

КАРТА Прогноз погоды на 22 июня: ожидаются грозовые дожди, но жара будет усиливаться

2021-06-22 12:01

Что показали лабораторные исследования морской воды на пляжах Одессы

2021-06-22 11:39

Еще новости в разделе "Украина"

Венгрия открывает пункт пропуска на границе с Украиной

2021-06-22 19:20

Льготы отберут: чего ждать после принятия нового закона, «тем, кто сейчас ездит в транспорте бесплатно, будет…»

2021-06-22 19:00

В Украине значительно повысится стоимость железнодорожных билетов

2021-06-22 17:40

​Отмена льгот: за какие услуги украинцам придется платить из своего кармана

2021-06-22 17:00
Все статьи раздела "Украина"

Украина

Венгрия открывает пункт пропуска на границе с Украиной 2021-06-22 19:20
Льготы отберут: чего ждать после принятия нового закона, «тем, кто сейчас ездит в транспорте бесплатно, будет…» 2021-06-22 19:00
В Украине значительно повысится стоимость железнодорожных билетов 2021-06-22 17:40
​Отмена льгот: за какие услуги украинцам придется платить из своего кармана 2021-06-22 17:00