Украина В Украине значительно повысится стоимость железнодорожных билетов

2021-06-22 17:40

В 2020 году ж/д перевозки подорожали на 6,1%.

В 2022 году значительно повысится стоимость железнодорожных билетов. Согласно Прогноза экономического и социального развития Украины на 2022-2024 годы, который одобрил Кабмин, тарифы вырастут на 26%.

Как сообщает РБК, в 2020 году ж/д перевозки подорожали на 6,1%. В 2021 году ожидается рост тарифов в целом за год на 22%. В будущем тарифы будут только расти и немного быстрее инфляции - на 6,5% в 2023 и в 2024 году.

Напомним, цены на железнодорожные билеты в Украине начали поднимать с 1 апреля 2021 года. Ежемесячный рост на 2% приведет к повышению тарифов до конца года на 22%.

Ранее мы сообщали о том, что поэтапная индексация тарифов на перевозку пассажиров коснется всех категорий вагонов, кроме 1-го класса поездов "Интерсити". Кроме того, уже с 1 апреля было запланировано повышение тарифов на перевозку багажа сразу на 22%.