Украина Китайская компания поставит в Украину еще 5 миллионов доз вакцины

2021-06-23 13:43

Китайская компания Sinovac поставит в Украину еще 5,325 млн доз вакцины Coronavac от коронавируса. 

"У нас сегодня по Sinovac есть подписанные обязательства и планируется, что еще 5,325 млн доз вакцины будут закуплены Crown Agents", - сообщил главный санитарный врач Игорь Кузин.

Дополнительные поставки вакцины Coronavac ожидаются уже в июле.

"Мы ожидаем, что полностью эти объемы должны прийти в Украину в течение июля", - уточнил он.

Напомним, Sinovac была первой компанией, с которой Украина заключила контракт на поставку вакцин от коронавируса. Еще в декабре прошлого года Киев купил 1,93 млн доз Coronavac.

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