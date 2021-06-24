Украина ПФУ сделал важное заявление: когда ждать денег, «выплата пенсий…»

2021-06-24 20:40

Пенсионный фонд Украины (ПФУ) обратился к украинцам в связи выплатой пенсий за июнь

Соответствующее сообщение появилось на странице ПФУ в Facebook.

Отмечается, что 23 июня согласно утвержденному графику, продолжает финансирование пенсий июня.

«На пенсионные выплаты сегодня направлено 1,6 млрд грн. Обеспечено финансирование пенсий июня на общую сумму 39,6 млрд грн», - говорится в сообщении.

Также в ПФУ добавили, что выплата пенсий пройдет в определенную каждому пенсионеру дату выплаты в установленном порядке.

Напомним, до конца 2021 года в Украине ожидается еще три этапа повышения пенсий - в июле, октябре и декабре.

Самая большая прибавка, по итогам всех этапов повышения, в размере 1650 гривен, положена тем пенсионерам, которые получают максимальные выплаты.

Так, в июле, рост пенсионных выплат связан с пересчетом прожиточного минимума. Минимальная пенсия увеличится с 1769 до 1854 гривен (+85), а максимальная – с 17 690 до 18 540 гривен (+850). Также предусмотрена прибавка за "сверхстаж" (от 30 лет для женщин и 35 лет для мужчин) - с 17,6 до 18,5 грн.

В октябре на 400 гривен увеличат выплаты пенсионерам в возрасте от 75 лет.

В декабре минимальная пенсия увеличится до 1934 гривен (+ еще 80 после июльского роста), а максимальная до 19 340 (+800). Также вырастет прибавка за "сверхстаж" - с 18,5 до 19,3 гривен.