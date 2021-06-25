Украина В Украине рекорд вакцинации: за сутки привиты от COVID-19 более 96 тысяч граждан

2021-06-25 10:03

За сутки в Украине вакцинировали рекордное количество людей - было сделано более 96 тысяч прививок. В список ожидания вакцинации от COVID-19 записались 736 600 человек.

"Рекордное количество прививок за сутки в Украине! 96 180 человек привито против коронавируса 24 июня 2021 года",-  сообщает пресс-служба Минздрава .

Одну дозу вакцины получили 40 970 человек полностью иммунизированы - 55 210 человек. В этом были задействованы 656 мобильных бригад, 1200 пунктов прививки, 24 центра вакцинации.

В целом за время прививочной кампании были привиты 1 834 971 человека. Одну дозу получили 1 834 969 человек, а обе дозы препарата - 490 376 человек

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