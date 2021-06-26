Украина Июль может стать самым жарким в Украине за 30 лет, - синоптики

2021-06-26 14:00

Синоптики прогнозируют Украине самый жаркий июль за последние 30 лет.

Об этом рассказала заведующая отделом прикладной метеорологии и климатологии Украинского гидрометеорологического института Вера Балабух, сообщает «Укринформ».

«Июль в Украине традиционно самый жаркий месяц. В течение последних десятилетий отмечается тенденция к повышению температуры воздуха», - сообщила Балабух.

Она отметила, что в июле возможны кратковременные понижения температуры, которые вместе с влагой станут приносить атмосферные фронты и циклоны.

«Июль - это традиционно месяц интенсивных ливней, гроз, града, шквала. Июль 2021 года не будет исключением. В течение месяца мы также будем свидетелями довольно интенсивных конвективных явлений», - сказала специалист.

Балабух добавила, что с 1991 по 2020 годы изменения средней температуры за июль увеличились на 1,5 градусов по сравнению с климатической нормой 1961-1990 годов.