Украина Кабмин признал невыплату пенсий жителям неподконтрольного Донбасса на сумму в 900 миллиардов

2021-06-28 17:20

 

Жители неподконтрольной территории Донецкой и Луганской областей не получили как минимум 900 млрд гривен пенсионных выплат. Долги тянутся с 2014 года.

Об этом в интервью "Радио Свобода" рассказала глава Министерства социальной политики Украины Марина Лазебная.

По ее словам, до начала конфликта на Донбассе жили 1 миллион 278 тысяч пенсионеров.

"Расчетная сумма пенсионных выплат по период с августа 2014 года по октябрь 2020-го составляет почти 900 миллиардов… Это те деньги, если бы ничего не произошло, мы людям выплачивали бы пенсии. Но мы не знаем, живы ли эти люди, где они, кто они", — сообщила министр.

Одновременно чиновница назвала и сумму, которую недополучил Пенсионный фонд из-за боевых действий в регионе.

"Но мы знаем и другую цифру, потери поступлений в Пенсионный фонд в результате оккупации отдельных районов Донецкой и Луганской областей также за период с августа 2014 по май 2021 года. Это 141 миллиард гривен. Это потери государства. И человеческие, и экономические", — подсчитала Лазебная.

При этом она не смогла ответить о количестве пенсионеров Донбасса, которые раньше получали пенсию, а теперь перестали, потому что не могут доехать.

Напомним, вчера Лазебная заявила, что Министерство социальной политики с 1 июля проведет индексацию пенсий более чем миллиону украинцев на сумму в 100 гривен. Повышение пенсий для лиц старше 75 лет на 400 гривен перенесено с июля на октябрь.

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