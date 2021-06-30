Украина Каких сюрпризов украинцам ждать от погоды в июле - прогноз на второй месяц лета

2021-06-30 11:39

В Украине в июле средняя месячная температура воздуха ожидается в пределах 20-25 градусов тепла, в горах - 6-18 градусов тепла. Это близко к климатической норме, говорится на сайте Укргидрометцентра.

Так данные многолетних наблюдений свидетельствуют, что средняя месячная температура воздуха июля составляет 19-24,8 градусов, в Карпатах 13-18 градусов тепла.

Абсолютный минимум температуры воздуха в июле составляет 1-9 градусов тепла, в то же время, абсолютный максимум температуры воздуха достигает 34-39 градусов тепла.

Согласно прогнозу синоптиков, месячное количество осадков ожидается 34-91 мм, в Карпатах и ​​местами на Прикарпатье 103-155 мм, что в пределах климатической нормы.

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В Украине может появиться новый налог недвижимость: что изменится 2021-06-29 20:20