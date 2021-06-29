Украина Выпускники-2021 смогут поступить на бюджет в девять украинских частных вузов

2021-06-29 18:00

Девять частных университетов уже в этом году смогут зачислять абитуриентов на бюджетную форму обучения.

Об этом сообщил министр образования и науки Сергей Шкарлет во время пресс-конференции 29 июня.

"Сегодня уже есть девять частных вузов, которые зарегистрировались как возможные получатели мест государственного заказа. Это реализовано согласно одному из пунктов программы президента о равенстве всех форм собственности в образовании", - сказал министр.

Следовательно, уже с этого года частные вузы смогут на конкурсной основе вместе с государственными соревноваться за право обучать лучших студентов за средства государственного бюджета.