Украина Выпускники-2021 смогут поступить на бюджет в девять украинских частных вузов

2021-06-29 18:00

 

Девять частных университетов уже в этом году смогут зачислять абитуриентов на бюджетную форму обучения.

Об этом сообщил министр образования и науки Сергей Шкарлет во время пресс-конференции 29 июня.

"Сегодня уже есть девять частных вузов, которые зарегистрировались как возможные получатели мест государственного заказа. Это реализовано согласно одному из пунктов программы президента о равенстве всех форм собственности в образовании", - сказал министр.

Следовательно, уже с этого года частные вузы смогут на конкурсной основе вместе с государственными соревноваться за право обучать лучших студентов за средства государственного бюджета.

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Выпускники-2021 смогут поступить на бюджет в девять украинских частных вузов 2021-06-29 18:00