Політика Верховна Рада розгляне держбюджет на 2026 рік у другому читанні та в цілому 2 грудня

2025-11-18 13:35

Верховна Рада розгляне законопроєкт про державний бюджет України на 2026 рік у другому читанні та в цілому 2 грудня. Про це повідомила голова комітету ВР з питань бюджету Роксолана Підласа.

"Було б ідеально це зробити (ухвалити держбюджет на 2026 рік " ред.) 1 грудня, в понеділок, але графік пленарних засідань Верховної Ради передбачає пленарний день 2 грудня. Це наступний пленарний тиждень, в який ми і планували збиратись, тобто це не буде якесь позачергове засідання. На цей день перенесли голосування за бюджет, тому що в нас досі продовжуються консультації по двох ключових темах", - розповіла вона.

За словами нардепа, дві ключові теми - це реформа оплати праці вчителів у середніх школах та питання направлення 4% податку на доходи фізичних осіб. А саме, обговорюється те, куди вони мають зараховуватися - до державного бюджету чи до місцевих бюджетів.

