Украина Синоптики рассказали, каким будет июль в Украине

2021-06-29 18:20

В июле в Украине ожидается жаркая погода со средней температурой воздуха +20...+25 градусов. Не обойдется и без дождей, но осадки прогнозируют в пределах климатической нормы.

Об этом сообщает "Укргидрометцентр".

Согласно прогнозу синоптиков, средняя температура воздуха в июле предполагается +20...+25 градусов, в Карпатах будет прохладнее, средняя температура +16...+18. Месячное количество осадков ожидается 34-91 мм, в Карпатах и ​​местами на Прикарпатье 103-155 мм, что входит в пределы климатической нормы.

Обычно в июле средняя месячная температура воздуха составляет +19...+24.8, в Карпатах +13...+18 Абсолютный минимум температуры воздуха составляет +1....+9 тепла, на побережье +10...+12, на высокогорье Карпат до -1 мороза, абсолютный максимум +34...+39 тепла, в южных, восточных, Днепропетровской областях и в Крыму местами 40 -41 °, в горных районах +26...+33.