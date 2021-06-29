Украина Индексация пенсий: сколько доплатят сиротам и лицам с инвалидностью

2021-06-29 19:20

С 1 июля в Украине в связи с прожиточного минимума повысят пенсии сиротам и лицам с инвалидностью и некоторые другие выплаты.

Вырастет минимальный размер пенсии по потере кормильца на одного ребенка, который по закону не может быть меньше прожиточного минимума для нетрудоспособных лиц. Соответственно, эта выплата также поднимется до 1854 гривен.

Минимальная пенсия по потере кормильца на двоих детей составляет 120% от прожиточного минимума. Соответственно она повысится с 2122,8 гривен до 2224,8 гривен.

Такая же пенсия на трех и более детей равна 150% от прожиточного минимума. Соответственно она повысится с 2653,5 гривен до 2781 гривен.

Минимальный размер пенсии по случаю потери кормильца из числа военнослужащих, который составляет 200% от прожиточного минимума, увеличится с 3538 гривен до 3708 гривен.

Увеличатся также размеры пенсий для лиц с инвалидностью вследствие войны и приравненных к ним лиц. В частности, у лиц I группы инвалидности (650% прожиточного минимума для нетрудоспособных лиц) - с 11 498, гривны до 12051 гривны. У лиц II группы инвалидности (52,5%) - с 9287,25 гривны к 9733,25 гривны. У лиц III группы инвалидности (360%) - с 6368,4 гривен до 6674,4 гривен.