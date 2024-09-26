ВОЙНА В Украине С 10 ноября ЕС меняет правила въезда для украинцев - Скан лица и отпечатки пальцев вместо штампа в паспорте

2024-09-26 15:37

С 10 ноябряя в Евросоюзе будет введена инновационная система пограничного контроля – Entry / Exit Scheme (EES).

Нововведение предусматривает отказ от традиционного ручного паспортного контроля при въезде в Шенгенскую зону.

Путешественники из стран, не входящих в ЕС, въезжающих в Шенгенскую зону, будут проходить пограничный контроль по-новому. Вместо штамповки паспорта система будет регистрировать имя путешественника, его биометрические данные, а также дату и место въезда и выезда. Сканы лица и отпечатки пальцев будут сниматься лишь раз в три года и будут действительны для нескольких поездок в течение этого периода.

Цель нововведения - заменить ручное нанесение штампов в паспортах граждан третьих стран и усилить безопасность на границах Союза.

EES - новая автоматизированная система цифрового сбора персональных данных, которую Европейский Союз будет использовать для автоматического контроля за пересечением границ гражданами стран, не входящих в ЕС, независимо от того, нужна ли им виза во время въезда в Шенген. Система предназначена для замены традиционной штамповки паспортов.

subscriber subscriber

Еще по теме

Евросоюз в ноябре запустит новую систему въезда в страны Шенгена

2024-08-21 16:48

Киевлянам будут массово отключать воду до 10 ноября: список адресов

2021-11-04 18:00

Украина и Польша совместно разработают новую систему ПВО

2019-01-09 19:00

У всех украинских депутатов "откатают" отпечатки пальцев

2015-09-29 11:56

Еще новости в разделе "ВОЙНА В Украине"

В ТЦК рассказали о реальных зарплатах сотрудников

2024-09-26 16:48

США выделили почти $8 млрд на оружие для Украины включая авиабомбы JSOW и Patriot

2024-09-26 16:05

С 10 ноября ЕС меняет правила въезда для украинцев - Скан лица и отпечатки пальцев вместо штампа в паспорте

2024-09-26 15:37

Названа реальная причина массовой кражи украинского зерна рашистами

2024-09-26 13:35
Все статьи раздела "ВОЙНА В Украине"

ВОЙНА В Украине

В ТЦК рассказали о реальных зарплатах сотрудников 2024-09-26 16:48
США выделили почти $8 млрд на оружие для Украины включая авиабомбы JSOW и Patriot 2024-09-26 16:05
С 10 ноября ЕС меняет правила въезда для украинцев - Скан лица и отпечатки пальцев вместо штампа в паспорте 2024-09-26 15:37
Названа реальная причина массовой кражи украинского зерна рашистами 2024-09-26 13:35